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Иранского боксера приговорили к смертной казни за протесты трехлетней давности
Исламская республика продолжает шокировать своими законами
13:47
Боксерские перчатки / Фото - telegraphindiaИранские органы правосудия приговорили к смертной казни местного чемпиона по боксу Мохаммада Джавада Вафаеи-Сани за участие в протестах 2019 года. Его признали виновным в поджоге и разрушении правительственных зданий.
Пользователи социальных сетей призвали власти исламской республики спасти его жизнь, а в Twitter появился хэштег #SaveMohammadJavad.
Национальный совет сопротивления Ирана (NCRI), политическое крыло оппозиционной группы «Народные моджахеды» (MEK), объявленной в Иране вне закона, в своем заявлении сообщил, что обвинения против него включают поддержку MEK.
Напомним, 27-летний борец Навид Афкари, побеждавший на национальных турнирах, был повешен в сентябре 2020 года в Ширазе (Иран) после того, как был осужден за убийство во время протестов, потрясших город за два года до этого.