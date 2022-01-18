Иранского боксера приговорили к смертной казни за протесты трехлетней давности

Исламская республика продолжает шокировать своими законами

Боксерские перчатки / Фото - telegraphindia

Иранские органы правосудия приговорили к смертной казни местного чемпиона по боксуза участие в протестах 2019 года. Его признали виновным в поджоге и разрушении правительственных зданий.Пользователи социальных сетей призвали власти исламской республики спасти его жизнь, а в Twitter появился хэштег #SaveMohammadJavad.Национальный совет сопротивления Ирана (NCRI), политическое крыло оппозиционной группы «Народные моджахеды» (MEK), объявленной в Иране вне закона, в своем заявлении сообщил, что обвинения против него включают поддержку MEK.Напомним, 27-летний борец, побеждавший на национальных турнирах, был повешен в сентябре 2020 года в Ширазе (Иран) после того, как был осужден за убийство во время протестов, потрясших город за два года до этого.