«Понимаете, о чем я?» Джервонта Дэвис дал главный совет молодым боксерам
Исаак Крус: «Как только покажу свою силу Джервонте – ход боя изменится»
Мексиканский легковес – о титульном поединке в Лос-Анджелес
10:58
Исаак Крус / Фото - boxingscene.com.Мексиканский легковес Исаак Крус (22-1-1, 15 КО) поделился ожиданиями от грядущего боя с чемпионом мира по версии WBA в этом дивизионе Джервонтой Дэвисом (25-0, 24 КО).
Цитирует Круса boxingscene.com.
«Смогу продемонстрировать свою силу. Как только покажу ее Джервонте, тогда, думаю, ход боя изменится».
Бой состоится 5 декабря в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США).
Джервонта в 2021-м году провел один бой – выиграл техническим нокаутом у Марио Барриоса. Крус же выиграл у Хосе Матиаса Ромеро и Франциско Варгаса.
Следите за прямой текстовой онлайн трансляцией боя на сайте XSPORT. Примерное начало поединка – 06:00.
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