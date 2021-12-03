Исаак Крус: «Как только покажу свою силу Джервонте – ход боя изменится»

Мексиканский легковес – о титульном поединке в Лос-Анджелес





Исаак Крус / Фото - boxingscene.com.

«Смогу продемонстрировать свою силу. Как только покажу ее Джервонте, тогда, думаю, ход боя изменится».

Мексиканский легковес(22-1-1, 15 КО) поделился ожиданиями от грядущего боя с чемпионом мира по версии WBA в этом дивизионе(25-0, 24 КО).Цитирует КрусаБой состоится 5 декабря в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США).Джервонта в 2021-м году провел один бой – выиграл техническим нокаутом у. Крус же выиграл уа.Следите за прямой текстовой онлайн трансляцией боя на сайте XSPORT. Примерное начало поединка – 06:00.