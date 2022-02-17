Санта Крус желает провести унификацию поясов с Магсайо
Исаак Крус проведет поединок с Гамбоа
Бой должен пройти 16 апреля на шоу Showtime
12:57
Исаак Крус / Фото: La Pelotita
Топовый боксер легкого веса Исаак Крус (22-2-1, 15 КО) следующий бой проведет против экс-чемпиона мира из Кубы Юриоркиса Гамбоа (30-4, 18 КО), сообщает ESPN.
Согласно с предварительной информацией, бой состоится 16 апреля на стадионе AT&T в Арлингтоне, штат Техас.
23-летний Крус крайний бой проиграл регулярному чемпиону WBA Джервонте Дэвису.
40-летний Гамбоа проиграл два крайние поединки Джервонте Дэвису и Девину Хэйни.
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