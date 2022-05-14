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Ісаак Крус відмовився від поєдинку з Райаном Гарсією

Мексиканець має намір повернутися в ринг у серпні
Бокс Профессиональный бокс
12:23
Ісаак Крус відмовився від поєдинку з Райаном Гарсією
Ісаак Крус / Фото - boxingscene
Мексиканський боксер легкого дивізіону Ісаак Крус (22-2-1, 15 КО) відмовився від поединку з американським проспектом Райаном Гарсією (22-0, 18 KO). Про це в інтерв'ю boxingtalk.com повідомив менеджер Круса Шон Гіббонс.

«Найважливіший час. Ми вже запланували повернення Ісаака в серпні. Так що я не впевнений, що бій із Гарсією зараз відбудеться, але коли настане час, хлопці неодмінно зустрінуться. Є ймовірність, що Крус проведе реванш із Джервонтою, або розділить ринг із Роландо Ромеро, якщо він переможе Девіса».


Раніше WBC санкціонувала поєдинок Гарсії та Крус як елімінатор – поєдинок на визначення обов’язкового претендента на пояс.

Нагадаємо, у квітні Гарсія переміг Еммануеля Тагое одноголосним рішенням суддів.

Владимир Кириченко
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Райан Гарсия Исаак Крус

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