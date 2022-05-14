Райан Гарсия: «Исаак Крус, давай займемся делом»
Ісаак Крус відмовився від поєдинку з Райаном Гарсією
Мексиканець має намір повернутися в ринг у серпні
12:23
Ісаак Крус / Фото - boxingsceneМексиканський боксер легкого дивізіону Ісаак Крус (22-2-1, 15 КО) відмовився від поединку з американським проспектом Райаном Гарсією (22-0, 18 KO). Про це в інтерв'ю boxingtalk.com повідомив менеджер Круса Шон Гіббонс.
«Найважливіший час. Ми вже запланували повернення Ісаака в серпні. Так що я не впевнений, що бій із Гарсією зараз відбудеться, але коли настане час, хлопці неодмінно зустрінуться. Є ймовірність, що Крус проведе реванш із Джервонтою, або розділить ринг із Роландо Ромеро, якщо він переможе Девіса».
Раніше WBC санкціонувала поєдинок Гарсії та Крус як елімінатор – поєдинок на визначення обов’язкового претендента на пояс.
Нагадаємо, у квітні Гарсія переміг Еммануеля Тагое одноголосним рішенням суддів.