Ише Смит объяснил, почему поставил Уайлдера выше Джошуа

Американец считает, что «Бронзовый Бомбардировщик» выглядел более достойно в этом году

Деонтей Уайлдер / фото - Getty Images

Бывший чемпион мира Ише Смит в своем Twitter объяснил, почему поставил американца Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 KO) выше британца Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) в списке лучших супертяжеловесов мира.

«Уайлдер проиграл первому номеру дивизиона, уронив его четыре раза в трех боях. Это одна из лучших трилогий в истории бокса. Энди Руис доминировал на Джошуа и победил его техническим нокаутом в первом бою. Во втором поединке Энтони безопасно отбился против Руиса, вышедшего в плохой форме, и проиграл крузеру, который до этого не выглядел хорошо. Неумение Джошуа настраиваться на бои также заставило меня поставить его на четвертое место. Он выглядел слишком вялым и равнодушным в обоих проигранных поединках, особенно с Усиком. У него не было инстинкта убийцы. Надеюсь, что в будущем это изменится».

Третий поединок между Фьюри и Уайлдером – лучший бой 2021 года по версии WBC.