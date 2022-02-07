Исполнил детскую мечту. Хайлайты дебюта Усика в профессиональном футболе

Александр с «Полесьем» завоевал победу

Фото: ФК Полесье

Обладатель титулов WBO/WBA/IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 KO) исполнил свою детскую мечту – дебютировал в профессиональном футболе.



Супертяж вышел на замену в концовке матча «Полесья» с «Вересом». У Усика был неплохой голевой момент, но ему не удалось попасть по мячу, а позже он разогнал перспективную контратаку. Наглеть не стал – дал пробить штрафной партнеру.

Напомним, что Усик провел битву взглядов с Александром Гвоздиком.