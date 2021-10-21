Источник: Уайт откажется от боя с Валлином и сразу потребует встречу с Фьюри

Дальнейшее развитие событий зависит от WBC

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Накануне британский супертяжеловес Диллиан Уайт (28-2, 19 КО) получил травму, из-за чего его бой против шведа Отто Валлина (22-1, 14 КО) будет перенесен.

Однако по информации ESPN, команда Уайта попробует отметить поединок с Валлином, чтобы сразу выйти на титульную встречу против чемпиона мира WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО).

Ожидается, что президент WBC Маурисио Сулейман в скором времени санкционирует такой бой, оставив Валлина «с носом».

На кону боя Уайт – Валлин должно было стоять звание официального претендента на титул WBC, но как ситуация развернется теперь – неизвестно.

Напомним, промоутер шведа надеется, что WBC не позволит Уайту сразу выйти на поединок против Фьюри.