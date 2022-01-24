Уорд: «Камбососу придется конкретно напрячься, чтобы победить Ломаченко и Хэйни»
Из-под носа Ломаченко и Хэйни могут увести бой с Камбососом
Райан Гарсия уверен, что с ним Джордж заработает больше денег
23:05
Джордж Камбосос / Фото: Ring Magazine
Американский легковес Райан Гарсия (21-0, 18 КО) в комментарии ESNEWS
заявил, что хочет провести бой с абсолютным чемпионом мира Джорджем Камбососом (20-0, 10 КО).
«Мне нравится идея поединка с Камбососом. Я бы хотел продать этот поединок лучше любого другого претендента. Я выиграю. Я отправлю его в нокаут за семь раундов.
Я возвращаюсь после простоя и, возможно, тебе, Джордж, нужно принять этот поединок. У тебя есть пояса. Я перенес операцию на руке. Я идеальный соперник. Он может выбрать меня».
Напомним, в команде Ломаченко очень сильно хотят организовать бой Камбососа с Василием.
При этом, за поединок с Камбососом также сражается команда Девина Хэйни.