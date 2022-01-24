Из-под носа Ломаченко и Хэйни могут увести бой с Камбососом

Райан Гарсия уверен, что с ним Джордж заработает больше денег

Джордж Камбосос / Фото: Ring Magazine

Американский легковес Райан Гарсия (21-0, 18 КО) в комментарии ESNEWS заявил, что хочет провести бой с абсолютным чемпионом мира Джорджем Камбососом (20-0, 10 КО).



«Мне нравится идея поединка с Камбососом. Я бы хотел продать этот поединок лучше любого другого претендента. Я выиграю. Я отправлю его в нокаут за семь раундов. Я возвращаюсь после простоя и, возможно, тебе, Джордж, нужно принять этот поединок. У тебя есть пояса. Я перенес операцию на руке. Я идеальный соперник. Он может выбрать меня».

Напомним, в команде Ломаченко очень сильно хотят организовать бой Камбососа с Василием.

При этом, за поединок с Камбососом также сражается команда Девина Хэйни.