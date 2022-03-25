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«Дякую долі і нашим батькам, що подарували мені такого брата» Виталий Кличко трогательно поздравил Владимира с 46-летием

Владимир Кличко встречает свой день рождения в Киеве
Бокс Профессиональный бокс
25 марта 13:20
«Дякую долі і нашим батькам, що подарували мені такого брата» Виталий Кличко трогательно поздравил Владимира с 46-летием
Братья Кличко

Украинский боксер, а также мэр Киева Виталий Кличко в соцсетях поздравил с 46-летием своего младшего брата – Владимира. Отметим, что оба легендарных боксера сейчас находятся в столице Украины, обороняя ее от российских фашистов:



 Ранее XSPORT.ua опубликовал видео с исполнением украинской песни «Сіла птаха» супругой Виталия Кличко.

 

 

 

 

Источник: XSPORT
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Владимир Кличко Виталий Кличко

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