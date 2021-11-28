Из-за боя Камбосос – Лопес вы могли это пропустить. Лучший супертяж Китая уничтожил соперника – того водило по рингу словно пьяного

Чжилей зажег в андеркарде легковесов

Фото: Matchroom

Бой Джорджа Камбососа (20-0, 10 KO) и Теофимо Лопеса (16-1, 12 KO) стал вишенкой на торте вечера бокса в Нью-Йорке. Но в андеркарде главного поединка вечера тоже было на что посмотреть.



Лучший супертяж Китая Чжан Чжилей (23-0-1, 18 KO) уничтожил Крэйга Льюиса (14-5-1, 8 KO). Надежда бокса поднебесной работал первым номером, но этого ему было мало. Чжилей почувствовал запах крови и добавил агрессии в свои атаки в начале второго раунда. Льюис, вроде бы, и пытался отбиваться, но выходило не особо.

Сначала Чжан зажал в углу Крэйга и мощным ударом левой познакомил соперника с канвасом. Американец почти сразу подвелся, но мог лишь петлять к соседнему углу. Еще через минуту китаец вновь поставил соперника в горизонтальное положение и, хоть боксер и хотел продолжать, угол Льюиса принял другое иное решение.

Напомним, что Камбосос назвал своего следующего соперника.