Избитого Лопеса отправили в больницу сразу после боя с Камбососом

Новоиспеченного чемпиона также доставили в госпиталь

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Бывшего абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-1, 12 КО) доставили в больницу сразу после боя с австралийцем Джорджем Камбососом (20-0, 10 КО). Об этом сообщил инсайдер Майкл Бенсон.

Австралиец также отправился в госпиталь. Бойцы даже не дали пресс-конференцию после поединка.

Лопес проиграл Камбососу раздельным решением судей, однако он не согласился с данным исходом боя, за что был освистан своими же фанатами.

Поражение ударило и по позициям Лопеса в рейтинге авторитетного боксерского портала, где американца обошел Василий Ломаченко, который, кстати, никак не отреагировал на неудачу Теофимо.