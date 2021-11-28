Весь боксерский мир отреагировал на победу Камбососа над Лопесом. Молчит только Ломаченко
Избитого Лопеса отправили в больницу сразу после боя с Камбососом
Новоиспеченного чемпиона также доставили в госпиталь
11:16
Фото: Getty Images
Бывшего абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-1, 12 КО) доставили в больницу сразу после боя с австралийцем Джорджем Камбососом (20-0, 10 КО). Об этом сообщил инсайдер Майкл Бенсон.
Австралиец также отправился в госпиталь. Бойцы даже не дали пресс-конференцию после поединка.
Лопес проиграл Камбососу раздельным решением судей, однако он не согласился с данным исходом боя, за что был освистан своими же фанатами.
Поражение ударило и по позициям Лопеса в рейтинге авторитетного боксерского портала, где американца обошел Василий Ломаченко, который, кстати, никак не отреагировал на неудачу Теофимо.