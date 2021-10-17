Известен гонорар Майки Гарсии за бой с Мартином

Американец заработал в десять раз больше оппонента

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Инсайдер Дэн Рафаэль в Twitter сообщил гонорары Майки Гарсии (40-2, 30 KO) и Сандора Мартина (39-2, 13 KO) за бой, который завершился сенсационной победой испанца.

Впрочем, это не помешало Гарсии заработать в десять раз больше соперника. За поединок бывший чемпион мира в четырех весовых категориях получил 1,5 млн долларов, в то же время выплата Мартину составила 150 тысяч долларов.

После боя Гарсия признался, что был удивлен решением судей.

Напомним, это поражение стало вторым для звездного американца. В первый раз он проиграл 16 марта 2019 года Эрролу Спенсу.