«Мне на него плевать». Усик рассказал, как бы поступил, окажись он лицом к лицу с путиным
Известен крайний срок подписания контракта на поединок Усик – Джошуа
Команда украинца рассчитывает уладить все детали в ближайшие две недели
09:40
Фото: Matchroom
Промоутер чемпиона мира по версиям WBO/WBA/IBF в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 KO) Александр Красюк в интервью Sky Sports рассказал о ходе переговоров по поводу реванша подопечного с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO):
В течение двух недель мы ожидаем согласовать все детали. Многие вещи зависят от того, насколько быстро контракт будет подписан.
Саудовская Аравия обсуждается в данный момент как потенциальное место организации поединка. Конец июня – рассматриваемые сроки прямо сейчас. Хорошая вещь в том, что Усик уже в Европе и готов начать подготовку.
Напомним, что американский боец заявил о травме украинца.