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Тема дняОфициально. Андрей Шевченко – новый главный тренер «Дженоа»
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Известна дата, когда WBC санкционирует бой Фьюри – Уайт

У Тайсона был месяц, чтобы организовать бой с Усиком

Бокс Профессиональный бокс
21:38
Известна дата, когда WBC санкционирует бой Фьюри – Уайт
Тайсон Фьюри, Диллиан Уайт

Всемирный боксерский совет (WBC) 9 ноября должен утвердить поединок чемпиона по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) и Диллиана Уайта (28-2, 18 КО), сообщает The Telegraph.

От источников известно, что бой могут провести в марте на Millennium Stadium в Кардиффе.

Отметим, что после третьего боя с Деонтеем Уайлдером WBC дал Фьюри месяц, чтобы попытаться договориться об объеденительном бое с Александром Усиком.

Напомним, ранее Джо Джойс также претендовал на поединок с Фьюри.

Карен Агабекян
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Диллиан Уайт Тайсон Фьюри

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