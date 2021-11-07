Известна дата, когда WBC санкционирует бой Фьюри – Уайт

У Тайсона был месяц, чтобы организовать бой с Усиком





Тайсон Фьюри, Диллиан Уайт

Всемирный боксерский совет (WBC) 9 ноября должен утвердить поединок чемпиона по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) и Диллиана Уайта (28-2, 18 КО), сообщает The Telegraph.



От источников известно, что бой могут провести в марте на Millennium Stadium в Кардиффе.

Отметим, что после третьего боя с Деонтеем Уайлдером WBC дал Фьюри месяц, чтобы попытаться договориться об объеденительном бое с Александром Усиком.

Напомним, ранее Джо Джойс также претендовал на поединок с Фьюри.