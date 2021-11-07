Арум упрашивает Джошуа пропустить Фьюри в очереди на бой с Усиком
Известна дата, когда WBC санкционирует бой Фьюри – Уайт
У Тайсона был месяц, чтобы организовать бой с Усиком
21:38
Тайсон Фьюри, Диллиан Уайт
Всемирный боксерский совет (WBC) 9 ноября должен утвердить поединок чемпиона по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри
(31-0-1, 22 KO) и Диллиана Уайта
(28-2, 18 КО), сообщает The Telegraph.
От источников известно, что бой могут провести в марте на Millennium Stadium в Кардиффе.
Отметим, что после третьего боя с Деонтеем Уайлдером WBC дал Фьюри месяц, чтобы попытаться договориться об объеденительном бое с Александром Усиком.
Напомним, ранее Джо Джойс также претендовал на поединок с Фьюри.