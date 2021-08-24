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Известна новая возможная дата поединка Лопес – Камбосос. 24 августа – крайний день заключения сделки
Мегафайт в легком дивизионе может пройти в Мекке бокса
07:34
Лопес и Камбосос / Фото - ringtv.comПоединок между абсолютным чемпионом мира в легком дивизионе американцем Теофимо Лопесом (16-0, 12 KO) и претендентом на титул IBF австралийцем Джорджем Камбососом-младшим (19-0, 10 КО) может состояться 5 октября в Нью-Йорке (США). Об этом сообщает Boxing News 24.
Боксеры уже получили контракты, которые должны будут подписать до 24 августа. Бой может пройти на арене Madison Square Garden.
Напомним, что поединок Лопеса и Камбососа был запланирован на 19 июля, однако был перенесен на 14 августа из-за коронавируса у американца.
Позже появилась информация, что поединок перенесли на 11 сентября. После этого компания Triller заявила, что поединок пройдет в октябре в Австралии.
Напомним, ранее сообщалось, что именно IBF обяжет Лопеса и Камбососа провести бой в США.