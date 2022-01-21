Известно, какую сумму затребуют Джошуа и Уайт для того, чтобы дать состояться бою Усик – Фьюри

Ситуация все еще очень запутанная

Фото: The Independent

Британские боксеры Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) и Диллиан Уайт (28-2, 19 КО) готовы отойти в сторону и дать состояться бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком (19-0, 13 КО) и Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО).

Но! За это они хотят получить в общей сложности 20 миллионов фунтов стерлингов на двоих, сообщает DAILY MAIL.

Неизвестно, если ли спонсоры, готовые выплатить Джошуа и Уайту подобную сумму.

Ранее в команде Джошуа сообщили, что позволят Усику подраться с Фьюри, однако при условии, что следующим соперником победителя боя станет Энтони.

При этом, как быть с Уайтом, который давно ждет своей очереди подраться за пояс чемпиона мира, и вовсе никто не объясняет.

В общем, самый вероятный вариант – это в марте поединок Фьюри – Уайт, а в апреле реванш Усик – Джошуа. Затем во второй половине 2022 года сведут победителей этих боев.