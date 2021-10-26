Холифилд поделился мнением о потенциальном поединке Усик – Фьюри
Стало известно, когда Фьюри проведет следующий бой
«Цыганский король» в Великобритании должен подраться с Уайтом или Джойсом
14:33
Уайлдер и Фьюри / Фото: Getty Images
Промоутер Top Rank Боб Арум рассказал в интервью Sky Sports, когда чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) вернется в ринг и кто должен стать его соперником:
Если следующий бой Фьюри пройдет в Великобритании, Уайт или Джойс были бы неплохими вариантами.
Для Тайсона после пяти последних боев в США важно провести поединок в Великобритании. Он британец, у которого есть фан-база в стране, и если он подерется дома, он приведет с собой 10 тысяч фанатов. Американцы должны научиться петь, как это делают британцы!
Уоррен скоро встретится с Фьюри в Манчестере и обсудит дату. Март или апрель, но не позже.
Напомним, что в топ-10 рейтинга P4P от The Ring Фьюри места не нашлось.
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