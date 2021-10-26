Стало известно, когда Фьюри проведет следующий бой

Уайлдер и Фьюри / Фото: Getty Images

Промоутер Top Rank Боб Арум рассказал в интервью Sky Sports, когда чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) вернется в ринг и кто должен стать его соперником:



Для Тайсона после пяти последних боев в США важно провести поединок в Великобритании. Он британец, у которого есть фан-база в стране, и если он подерется дома, он приведет с собой 10 тысяч фанатов. Американцы должны научиться петь, как это делают британцы!

Уоррен скоро встретится с Фьюри в Манчестере и обсудит дату. Март или апрель, но не позже.