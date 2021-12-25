Это не Канело. Эдди Хирн рассказал, кто станет следующим соперником Геннадия Головкина
Известно, когда Головкин проведет следующий бой
Соперник все тот же – Риото Мурата
20:19
Фото: Sportbox
Британский промоутер Эдди Хирн рассказал, когда чемпион мира по версии IBF в среднем весе Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) проведет следующий бой. Слова Хирна приводит Boxingnews24:
«Геннадий Головкин должен был подраться в декабре. Судя по всему, его поединок с Муратой состоится в марте или апреле».
Напомним, изначально бой Головкин – Риото Мурата должен был состояться 29 декабря в Сайтаме (Япония), однако GGG из-за усиления коронавирусных ограничений не смог получить разрешение местных властей на въезд в страну.
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