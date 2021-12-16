Джойс: «Я бы выбрал того, кто удерживает больше всего титулов. В данный момент это Усик»
Известно, когда проведет следующий бой потенциальный соперник Усика
Джо Джойс является первым номером рейтинга WBO
13:40
Фото: BoxingScene
Британский супертяжеловес Джо Джойс (13-0, 12 КО) следующий бой проведет 12 февраля в Лондоне (Англия). Об этом инсайдер Майкл Бенсон со ссылкой на промоутера бойца Фрэнка Уоррена.
Имя соперника Джойса неизвестно.
Напомним, Джойс является первым номером рейтинга WBO. Титулом этой организации владеет Александр Усик. Ранее Джо не единожды вызвал украинца.
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