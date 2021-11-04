Известно, когда Сиренко проведет следующий бой. Среди потенциальных соперников есть серьезные боксеры

Перспективный украинский супертяж вернется на ринг в этом году

Фото: facebook.com/b1boxing

Непобежденный украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (18-0, 15 КО) проведет следующий бой в середине декабря.

Потенциальные соперники – Мариуш Вах (36-7, 19 КО), Михаэль Валлиш (22-5, 15 KO) и Жоан Дюопа (38-6, 25 КО).

Бой с Вахом стал бы самым большим в карьере Сиренко. Поляк – бывший претендент на титулы чемпиона мира, однако в том поединке проиграл Владимиру Кличко.

Дюопа – также хороший вариант для украинца, а вот встреча с Валлишом никакого карьерного продвижения не даст.

Напомним, в последнем бою Сиренко в первом раунде нокаутировал Александра Устинова (36-5-1, 27 КО).