Известно, почему Камбосос передумал посещать бой Ломаченко – Комми

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Абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (20-0,10 КО) рассказал, почему передумал посещать бой украинца Василия Ломаченко (16-2, 11 КО) против ганца Ричарда Комми (30-4, 27 КО):

Я собирался пойти на ужин в честь премии Американской ассоциации журналистов, пишущих о боксе, а затем вернуться в Нью-Йорк и посетить бой Ломаченко – Комми, однако дома в Австралии меня ждали трое маленьких детей, и я хотел их увидеть».