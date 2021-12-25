Российский друг Ломаченко и Усика: «Василий и Александр – настоящие патриоты»
Известно, почему Камбосос передумал посещать бой Ломаченко – Комми
Абсолютный чемпион мира может стать следующим соперником украинца
15:09
Фото: Getty Images
Абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (20-0,10 КО) рассказал, почему передумал посещать бой украинца Василия Ломаченко (16-2, 11 КО) против ганца Ричарда Комми (30-4, 27 КО):
«Перед поединком с Лопесом я сказал, что заберу его пояса и буду находиться в рингсайде на боях Хэйни и Дэвиса. Я фокусировался только на поединке с Лопесом и тех жертвах, на которые ради него пришлось пойти. Больше всех жертвовала моя жена, ведь дома у меня есть трое детей. Но я предвидел, что произойдет, и хотел воспользоваться этим после победы.
Я собирался пойти на ужин в честь премии Американской ассоциации журналистов, пишущих о боксе, а затем вернуться в Нью-Йорк и посетить бой Ломаченко – Комми, однако дома в Австралии меня ждали трое маленьких детей, и я хотел их увидеть».
Напомним, Ломаченко может стать следующим соперником Камбососа. Бывший чемпион мира Александр Гвоздик уверен, что «Хай-тек» легко выиграет у австралийца.