Известно, почему Паркер отказался от боя за звание претендента на один из поясов Усика

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Дэвид Хиггинс, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Джозефа Паркера (30-2, 21 КО), рассказал, почему его клиент отказался от боя за звание официального претендента на пояс IBF против хорвата Филипа Хрговича (14-0, 12 КО):

И даже это еще не все. Не секрет, что обязательная защита по IBF в самом конце очереди (после WBA и WBO). Так что для Паркера это был бы бой за гонорар, который не факт, что покроет затраты на тренировочный лагерь. А после победы ему в любом случае пришлось бы еще минимум год ждать своей очереди.

Какой бой я бы хотел сделать Паркеру следующим? Реванш с Энди Руисом-младшим был просто фантастическим вариантом».