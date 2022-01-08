Известно, почему Паркер отказался от боя за звание претендента на один из поясов Усика
Дэвид Хиггинс, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Джозефа Паркера (30-2, 21 КО), рассказал, почему его клиент отказался от боя за звание официального претендента на пояс IBF против хорвата Филипа Хрговича (14-0, 12 КО):
«У Джозефа проблемы с локтем и барабанной перепонкой. Но это не единственная причина. Бой с Хрговичом финансово невыгоден. Понимаете, о чем я? У него нет фанатской базы. То есть у него высокая рейтинговая позиция, но нет болельщиков. А отсутствие болельщиков автоматически значит необходимость драться за смехотворный гонорар. Смехотворный для бойца калибра Паркера.
И даже это еще не все. Не секрет, что обязательная защита по IBF в самом конце очереди (после WBA и WBO). Так что для Паркера это был бы бой за гонорар, который не факт, что покроет затраты на тренировочный лагерь. А после победы ему в любом случае пришлось бы еще минимум год ждать своей очереди.
Какой бой я бы хотел сделать Паркеру следующим? Реванш с Энди Руисом-младшим был просто фантастическим вариантом».
Поясом IBF владеет украинец Александр Усик.
В 2021 году Паркер добыл три победы: выиграв по очкам у Джуниора Фа и дважды – у Дерека Чисоры.
Его желанный соперник – Энди Руис-младший недавно анонсировал следующий бой.