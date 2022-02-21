Легендарный ринг-анонсер: «В реванше мы увидим лучшую версию Джошуа, но и Усик суперзвезда»
Известно, почему Усик игнорирует трешток Фьюри
Украинец даже не обращает внимания на Тайсона
17:48
Усик - Фьюри
Менеджер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (19-0) Эгис Климас в комментарии YouTube-каналу USACHEV TV заявил, что украинец не обращает внимания на трешток обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО).
«Я думаю, что Усик даже не слышит, что он говорит. То же самое, когда у нас было интервью на пресс-конференции, где Тони Беллью сказал: «Он никогда не видел такого удара». Он говорил чуть ли не пять минут. У Усика спросили, что он думает о его высказываниях. Александр посмотрел и говорит: «Он шутит». И все».
Напомним, ранее Фьюри назвал Усика маленьким лохом.
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