Известно, посетит ли Камбосос следующий бой Ломаченко

12 декабря украинец встретится с Ричардом Комми

Фото: Boxing News

Стало известно, что абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (20-0, 10 КО) не будет посещать бой Василия Ломаченко (15-2, 11 КО) против Ричарда Комми (30-3, 27 КО).

Австралиец завершил свое турне по США и уже вскоре вернется в Сидней. Об этом боксер написал в Twitter:

«Провел отличный день в Остине, штат Техас, делая кое-что очень крутое. Это выйдет уже завтра. Я наконец-то возвращаюсь домой в Сидней. Спасибо тебе, Америка, за любовь и поддержку. Я отправился сюда, чтобы привезти домой пять поясов, и я это сделал. Жду скорого возвращения в США».

Напомним, бой Ломаченко – Комми состоится 12 декабря на Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.

Ломаченко надеется, что ему удастся заполучить бой против Камбососа, однако промоутер украинца подготовил ему совсем другой вариант.