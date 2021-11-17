Тим Цзю: «Я провел 12 отличных раундов, пора переходить на новый уровень»
Известно, сколько Тим Цзю заработал за бой с Инуэ
Австралийский проспект избил японского боксера
20:01
Фото: The Wimmera Mail-Times
Известно, какой гонорар получил австралийский проспект первого среднего веса Тим Цзю (20-0, 15 КО) за бой против представителя Японии Такеши Иноуэ (17-1-2, 10 КО).
Как сообщается Herald Sun, гонорар Цзю составил 2 миллиона долларов.
Напомним, Цзю победил Иноуэ единогласным решением судей. После поединка Тим бросил вызов чемпиону мира WBO.
Ранее заинтересованность в поединке против австралийца проявлял бывший чемпион мира.
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