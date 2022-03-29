Известны вероятное место и сроки проведения реванша Усик – Джошуа

В Саудовской Аравии Энтони провел второй поединок с Руисом

Фото: Matchroom

Промоутер Александра Усика (19-0, 13 KO) Александр Красюк в интервью Sky Sports высказался о текущим состоянием переговоров об организации реванша подопечного с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO):



Саудовская Аравия – это место, которое обсуждается в данный момент. А конец июня – это также рассматриваемая дата в текущий момент. Многие вещи зависят от того, насколько быстро будут подписаны бумаги. Хорошая новость в том, что Усик уже в Европе, чтобы начать подготовку.

Владимир Кличко считает, что у решения Александра Усика (19-0, 13 KO) покинуть Украину есть как плюсы, так и минусы.