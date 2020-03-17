Известны детали уголовного дела о работе Джозефа Паркера на мафию

Боксера обвинили в том, что он помогал мафии в закупке наркотиков

Джозеф Паркер / Фото: STUFF

Экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Джозефа Паркера (28-2, 21 КО) обвиняют в том, что он для нужд мафии обменял большую сумму новозеландской валюты на доллары США. Затем эти деньги использовали для покупки 20 кг метамфитамина, который нелегально попал в Новую Зеландию, сообщает портал Stuff.co.nz.



Мафия выбрала боксера из-за того, что он постоянно пересекает границу с большими суммами наличных денег.

Кроме обмена валюты на нужды мафии обвинение утверждает, что Паркер один раз лично помогал закупить наркотики и обещал познакомить наркодилера с членом мафии.

После выдвинутых обвинений полиция получила ордер на обыск у Паркера и арест боксера. Но ни то, ни другое не были произведены.

По делу, где фигурирует Паркер, еще в 2019 году были арестованы три члена мафии. Сам боксер тогда также получил обвинение, но адвокаты добились, чтобы его имя не фигурировало в суде.

Напомним, ранее Паркера вновь обвинили в работе на мафию, а предыдущее решение 2019 года было аннулировано.