Известны гонорары участников боксерского шоу: Пол – Вудли

Фьюри и Дюбуа не получили дополнительный бонус от ютубера



Джейк Пол / Фото: The Independent

Видеоблогер Джейк Пол (4-0, 3 КО) после поединка с Тайроном Вудли (0-1) раздал боксерам, которые выступали с ним на одном шоу, $1 млн бонуса.



Отметим, что вознаграждение от Пола не получили Томми Фьюри и Даниэль Дюбуа. Джейк доплатил Вудли $220 тысяч.

Джейк Пол $1,8 млн (Американец получил $2,8 млн, но затем распределил между боксерами $1 млн)

Тайрон Вудли $850 тыс. (бонус от Пола – $220 тыс.)

Аманда Серрано $42 тыс. (бонус от Пола – $500 тыс.)

Ямилет Меркадо $16 тыс. ($50 тыс.)

Томми Фьюри $772 тыс. ($0)

Эйнтони Тэйлор $52 тыс. ($50 тыс.)

Иван Баранчик $96 тыс. ($30 тыс.)

Монтана Лав $70 тыс. ($50 тыс.)

Даниэль Дюбуа $200 тыс. ($0)

Джо Кузумано $29 тыс. ($50 тыс.)

Чарльз Конвелл $20 тыс. ($40 тыс.)

Хуан Карлос Рубио $8 тыс. ($10 тыс.)

Напомним, ранее Томми Фьюри вызывал Джейка Пола на поединок. Возможно, он обиделся из-за того, что был обделен деньгами.