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Известны гонорары участников боксерского шоу: Пол – Вудли

Фьюри и Дюбуа не получили дополнительный бонус от ютубера
Бокс Профессиональный бокс
22:14
Известны гонорары участников боксерского шоу: Пол – Вудли
Джейк Пол / Фото: The Independent

Видеоблогер Джейк Пол (4-0, 3 КО) после поединка с Тайроном Вудли (0-1) раздал боксерам, которые выступали с ним на одном шоу, $1 млн бонуса.

Отметим, что вознаграждение от Пола не получили Томми Фьюри и Даниэль Дюбуа. Джейк доплатил Вудли $220 тысяч.

Джейк Пол $1,8 млн (Американец получил $2,8 млн, но затем распределил между боксерами $1 млн)
Тайрон Вудли $850 тыс. (бонус от Пола – $220 тыс.)

Аманда Серрано $42 тыс. (бонус от Пола – $500 тыс.)
Ямилет Меркадо $16 тыс. ($50 тыс.)

Томми Фьюри $772 тыс. ($0)
Эйнтони Тэйлор $52 тыс. ($50 тыс.)

Иван Баранчик $96 тыс. ($30 тыс.)
Монтана Лав $70 тыс. ($50 тыс.)

Даниэль Дюбуа $200 тыс. ($0)
Джо Кузумано $29 тыс. ($50 тыс.)

Чарльз Конвелл $20 тыс. ($40 тыс.)
Хуан Карлос Рубио $8 тыс. ($10 тыс.)

Напомним, ранее Томми Фьюри вызывал Джейка Пола на поединок. Возможно, он обиделся из-за того, что был обделен деньгами.

Карен Агабекян
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Теги

Джейк Пол Тайрон Вудли Томми Фьюри Даниель Дюбуа

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