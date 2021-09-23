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Известны потенциальные соперники для бывшего чемпиона мира Руиса

Мексиканец вернется в ринг в конце года
Бокс Профессиональный бокс
09:20
Известны потенциальные соперники для бывшего чемпиона мира Руиса
Фото: DAZN

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис (34-2, 22 КО) вернется на ринг до конца года.

Как сообщает boxingnews24.com, среди его потенциальных соперников числятся Чарльз Мартин (28-2-1, 25 КО) и кубинский ветеран Луис Ортис (32-2, 27 КО).

В последнем бою Руис победил Криса Арреолу.

Недавно мексиканец показал свою актуальную форму.

Сергей Остапенко
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Теги

Энди Руис-младший Луис Ортис Чарльз Мартин

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