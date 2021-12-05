Пожали руки. Хэйни согласен отправиться в Австралию на бой с Камбососом и его 80-тысячной армией
Известны сроки боя Камбосос – Хэйни
Хирн заявил, что пока боксерам стоит дать время на отдых
11:52
Джордж Камбосос / Фото: Getty Images
Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн в интервью Boxing Social сообщил, когда планируется провести поединок чемпионов легкого веса Джорджа Камбососа (20-0, 10 KO) и Девина Хэйни (27-0, 15 KO):
Конец апреля-май, где-то в сроки. У Джорджа был тяжелый бой на прошлой неделе, Хэйни хоть и затратил меньше сил, но все равно бой был не однокалиточным. Давайте дадим ребятам немного времени на отдых, отпраздновать Рождество. В январе уже вернемся к организации боя, но первоначальную работу нужно сделать сейчас. Я пообщаюсь с Лу Дибеллой и мы обсудим, какие есть опции в зависимости от даты боя.
Напомним, что и австралиец, и американец дали согласие на проведение поединка.