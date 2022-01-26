«Отказывайся от поясов либо дерись». Бенавидес поставил жесткий ультиматум Канело
Известны сроки проведения боя Бенавидес – Лемье за титул временного чемпиона WBC
Поединок состоится на территории США
13:59
Давид Бенавидес / Фото - zenger.newsСтало известно, когда состоится поединок между экс-чемпионом мира в суперсреднем дивизионе Давидом Бенавидесом (25-0, 22 КО) и Дэвидом Лемье (43-4, 36 КО).
Как сообщил в Twitter известный инсайдер Сальвадор Родригес, то бой состоится в апреле в США.
За последние три года Лемье провел всего три поединка. Последняя его более-менее весомая победа датируется декабрем 2019 года, когда перебоксировал украинца Максима Бурсака (37-6-2, 16 KO).
Что касается Бенавидеса, то он в ноябре победил техническим нокаутом в седьмом раунде Кирона Дэвиса (16-3-1, 6 KO).
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