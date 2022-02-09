Известный катмен: «Лебедев дал бы сумасшедшую трепку Усику»

Лучников отметил, что у Дениса был бы шанс панчера

Денис Лебедев

Российский катмен Дмитрий Лучников в комментарии YouTube-каналу Студия бокса Виктора Ялымова высказался о том, побил бы пиковый экс-чемпион мира в тяжелом весе Денис Лебедев действующего чемпиона супертяжелого дивизиона Александра Усика (19-0, 13 КО).



«Наверное, Усик, поскольку что он более активный, более подвижный. Денис, конечно, дал бы сумасшедшую трепку. У Дениса тоже был бы шанс как у панчера, но с точки зрения олимпийского бокса, если посмотреть, у кого какая школа, при всем уважении и моей личной глубокой симпатии к Денису, наверное, все-таки тут больше Усик».

Напомним, 42-летний Лебедев завершил карьеру, а его последний бой прошел в декабре 2019 года, когда он проиграл Табисо Мчуну.