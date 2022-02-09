Известный катмен: «В бою с Усиком я ставлю больше на Поветкина»

Александр Поветкин / Фото: Eurosport

Известный катмен Дмитрий Лучников в комментарии YouTube-каналу Студия бокса Виктора Ялымова высказался о бое завершившего карьеру российского супертяжеловеса Александра Поветкина в пиковой форме против нынешнего чемпиона WBA, IBF, WBO Александра Усика (19-0, 13 КО).



Если честно, наверное, у Поветкина был бы хороший шанс. Если вспомнить бой с Уайтом, я думаю, Саня Усик не сдержал бы такой удар, который есть у Александра. Там и Джошуа нормально качало, а он тогда совершенно не пробит был. Наверное, я ставлю больше на Поветкина».