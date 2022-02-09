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Известный катмен: «В бою с Усиком я ставлю больше на Поветкина»

Лучников считает, что россиянин мог бы нокаутировать быстроного, более техничного и умелого Усика
Бокс Профессиональный бокс
12:58
Известный катмен: «В бою с Усиком я ставлю больше на Поветкина»
Александр Поветкин / Фото: Eurosport

Известный катмен Дмитрий Лучников в комментарии YouTube-каналу Студия бокса Виктора Ялымова высказался о бое завершившего карьеру российского супертяжеловеса Александра Поветкина в пиковой форме против нынешнего чемпиона WBA, IBF, WBO Александра Усика (19-0, 13 КО).

«Дело в том, что они по антропометрии близки – по росту, по длине рук, по всем этим вещам. Может, в этом плане Усику даже удобно с более длиннорукими драться. Майрис Бриедис тоже такой. Понимаете? Он не длинный, не длиннорукий, не длинноногий. Возможно, Усику неудобно будет драться с боксером со схожей антропометрией, потому что он не может между рук накидать или еще что-либо.

Если честно, наверное, у Поветкина был бы хороший шанс. Если вспомнить бой с Уайтом, я думаю, Саня Усик не сдержал бы такой удар, который есть у Александра. Там и Джошуа нормально качало, а он тогда совершенно не пробит был. Наверное, я ставлю больше на Поветкина».

Напомним, Поветкин после завершения карьеры готов проводить выставочные бои.

 

Карен Агабекян
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