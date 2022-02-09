Известный катмен: «Лебедев дал бы сумасшедшую трепку Усику»
Известный катмен: «В бою с Усиком я ставлю больше на Поветкина»
Лучников считает, что россиянин мог бы нокаутировать быстроного, более техничного и умелого Усика
12:58
Александр Поветкин / Фото: Eurosport
Известный катмен Дмитрий Лучников в комментарии YouTube-каналу Студия бокса Виктора Ялымова высказался о бое завершившего карьеру российского супертяжеловеса Александра Поветкина
в пиковой форме против нынешнего чемпиона WBA, IBF, WBO Александра Усика (19-0, 13 КО).
«Дело в том, что они по антропометрии близки – по росту, по длине рук, по всем этим вещам. Может, в этом плане Усику даже удобно с более длиннорукими драться. Майрис Бриедис тоже такой. Понимаете? Он не длинный, не длиннорукий, не длинноногий. Возможно, Усику неудобно будет драться с боксером со схожей антропометрией, потому что он не может между рук накидать или еще что-либо.
Если честно, наверное, у Поветкина был бы хороший шанс. Если вспомнить бой с Уайтом, я думаю, Саня Усик не сдержал бы такой удар, который есть у Александра. Там и Джошуа нормально качало, а он тогда совершенно не пробит был. Наверное, я ставлю больше на Поветкина».
Напомним, Поветкин после завершения карьеры готов проводить выставочные бои.
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