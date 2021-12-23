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Известный ринг-анонсер Диаманте попал в ужаснейшее ДТП. Он находится в критическом состоянии
У американца диагностирован тройной перелом позвоночника
08:58
Дэвид Диаманте / Фото - boxingsceneПопулярный американский ринг-анонсер Дэвид Диаманте был госпитализирован в критическом состоянии после ДТП на своем мотоцикле.
50-летний Диаманте был доставлен в больницу в критическом состоянии с тремя переломами позвоночника, множественными переломами ребер и тяжелой травмой колена.
В ходе пятичасовой операции ринг-анонсеру вставили в позвоночник девять винтов, стержни и донорские материалы.
Сам Диаманте пребывает в сознании. Цитирует американца boxingscene.com.
«Это будет тяжелый путь. Я получил серьезные травмы, понадобится время, чтобы оправиться после них. Это будет проблематично. Мне придется заново учиться ходить, а сейчас существует риск осложнений. Но я сохраняю положительный настрой и вернусь как можно скорее».
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