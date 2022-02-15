Исмаилов: «Противостояние со Шлеменко состоится в июле»
Известный российский боец MMA Исмаилов проведет бой по правилам бокса против африканского нокаутера
Поединок состоится 25 февраля
15 февраля 20:38
Фото: eurosport
Популярный российский средневес Магомед Исмаилов (17-3-1) вписал в очень сомнительное дело. Боец решил провести боксерский поединок.
25 февраля Исмаилов встретится с опытным нигерийцем Оланреваджу Дуродолой (37-9, 34 КО).
Дуродола дрался со многими топовыми тяжеловесами, а в 2015 году он уничтожил некогда перспективного российского боксера Дмитрия Кудряшова.
Видео боя Дуродола – Кудряшов:
Напомним, в последнем поединке Исмаилов уступил Дмитрию Минееву.
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