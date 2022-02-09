Известный российский катмен: «Я отношусь к секте безоговорочной победы Ломаченко против любого соперника»

Дмитрий Лучников не сомневается, что украинец победит Джорджа Камбососа

Известный российский катмен Дмитрий Лучников считает, что украинец Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) победит абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО):

«Лома победит. Я думаю, просто у Камбососа нет такого класса, а Вася всю работу над ошибками сделал. Только если какая-то травма... Но нет, я думаю, что Лома. Есть секта безоговорочной победы Василия. Вот к ней я почему-то отношусь еще с давних времен. Меня спросили, не называя противника, и я почему-то говорю: «Василий». Не знаю, есть такая секта».

Напомним, изначально самым желанным соперником для Камбососа был Девин Хэйни, однако их команды уже давно не могут прийти ко взаимопониманию, поэтому теперь австралиец переключился на Ломаченко.

При этом еще одним претендентом на бой с абсолютным чемпионом мира является Райан Гарсия.