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Известный тренер: «Фанаты бокса теперь говорят, что Плант решил продать пояс»

Стивен Эдвардс поделился мнением о предстоящем поединке Канело против Калеба
Бокс Профессиональный бокс
21:35
Известный тренер: «Фанаты бокса теперь говорят, что Плант решил продать пояс»
Калеб Плант / фото - boxingscene.com

Американский тренер Стивен Эдвардс в своем Twitter поделился мнением о предстоящем поединке чемпиона WBA, WBC и WBO в суперсреднем весе Сауля Альвареса (56-1-2, 38 КО) против чемпиона мира по версии IBF в суперсреднем весе Калеба Планта (21-0, 12 КO). 

«Фанаты бокса настолько гордятся собой, что никогда не могут признать свою неправоту. Они обвинили Планта в срыве первых переговоров, несмотря на сообщения СМИ о том, что именно Канело свои поставил условия.

Теперь, когда сделка заключена, все говорят, что Плант решил продать пояс. Вы когда-нибудь рассматривали вариант, при котором он надеется на победу?».

Сауль Альварес прокомментировал анонс поединка против Калеба Планта.

Рене Тер Велде
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Сауль Альварес Калеб Плант

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