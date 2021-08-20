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Известный тренер: «Фанаты бокса теперь говорят, что Плант решил продать пояс»
Стивен Эдвардс поделился мнением о предстоящем поединке Канело против Калеба
21:35
Калеб Плант / фото - boxingscene.com
Американский тренер Стивен Эдвардс в своем Twitter поделился мнением о предстоящем поединке чемпиона WBA, WBC и WBO в суперсреднем весе Сауля Альвареса (56-1-2, 38 КО) против чемпиона мира по версии IBF в суперсреднем весе Калеба Планта (21-0, 12 КO).
«Фанаты бокса настолько гордятся собой, что никогда не могут признать свою неправоту. Они обвинили Планта в срыве первых переговоров, несмотря на сообщения СМИ о том, что именно Канело свои поставил условия.
Теперь, когда сделка заключена, все говорят, что Плант решил продать пояс. Вы когда-нибудь рассматривали вариант, при котором он надеется на победу?».
Сауль Альварес прокомментировал анонс поединка против Калеба Планта.