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Известный тренер рассказал, в какой момент Джошуа нокаутирует Усика

Дон Чарльз не был впечатлен выступлением украинца против Дерека Чисоры
Бокс Профессиональный бокс
17:59
Известный тренер рассказал, в какой момент Джошуа нокаутирует Усика

Известный тренер Дон Чарльз поделился мнением о бое, в котором украинец Александр Усик (18-0, 13 КО) встретится с чемпионом мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Слова Чарльза приводит SecondsOut:

«Не уверен, что Усик будет хорошо идти как супертяж. Он ранее был абсолютным чемпионом, а теперь перешел в супертяжелый вес.

Я не был впечатлен его боем с Чисорой. Думаю, он просто увел победу, но это было тяжело. Первые три-четыре раунда он не понимал, что с ним происходит, потому что ему противостоял полноценный супертяжеловес Чисора.

Он использовал свою олимпийскую любительскую базу, чтобы изменить бой. Это ему помогло.

Думаю, Усик будет остановлен. Он будет постоянно бежать от Джошуа. Это единственный его шанс.

Можно убегать все 12 раундов, но в определенный момент необходимо остановиться, чтобы постараться нанести удар. Это будет тот момент, когда он одержит поражение».


Бой Усик – Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне. Боксеры практически не говорят об этом поединке, в отличии от промоутеров. Так, представитель украинца Александр Красюк в который раз заявил, что он уверен в победе Усика. Эдди Хирн же выражает противоположную точку зрения.

Напомним, букмекеры обнародовали обновленные коэффициенты на бой Усик – Джошуа.

Сергей Остапенко
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Александр Усик - Энтони Джошуа Александр Усик Энтони Джошуа

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