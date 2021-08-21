Известный тренер рассказал, в какой момент Джошуа нокаутирует Усика

Известный тренер Дон Чарльз поделился мнением о бое, в котором украинец Александр Усик (18-0, 13 КО) встретится с чемпионом мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Слова Чарльза приводит SecondsOut:

Я не был впечатлен его боем с Чисорой. Думаю, он просто увел победу, но это было тяжело. Первые три-четыре раунда он не понимал, что с ним происходит, потому что ему противостоял полноценный супертяжеловес Чисора.

Он использовал свою олимпийскую любительскую базу, чтобы изменить бой. Это ему помогло.

Думаю, Усик будет остановлен. Он будет постоянно бежать от Джошуа. Это единственный его шанс.

Можно убегать все 12 раундов, но в определенный момент необходимо остановиться, чтобы постараться нанести удар. Это будет тот момент, когда он одержит поражение».