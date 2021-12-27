Известный украинский боксер: «На 95% я завершил карьеру»

Евгений Хитров / Фото: iSport.ua

Известный украинский средневес Евгений Хитров (20-2, 17 КО) рассказал, что практически наверняка уже завершил карьеру:

Я не боксировал 2,5-3 года. Может, еще за деньги я выйду побоксирую. Но последние полгода я уверен, что даже за деньги не выйду боксировать. У меня всего достаточно, хорошие друзья, семья, окружение. Мне есть чем заняться, я не бедный человек.

Меня все устраивает, я вернулся в свою страну и в свой город для того, чтобы делиться своим опытом с подрастающим поколением, с молодежью, с детьми, которые начинают свой путь – как и я 25 лет назад.

Я получил хороший опыт в США, мне есть что рассказать, чем поделиться. Для этого я вернулся домой».