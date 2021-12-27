Известный украинский боксер: «На 95% я завершил карьеру»
Известный украинский средневес Евгений Хитров (20-2, 17 КО) рассказал, что практически наверняка уже завершил карьеру:
«На 95% я, скорее всего, завершил карьеру. Я уже устал боксировать, если честно. Мне 33 года, я начал боксировать, когда мне было 7. Всю свою сознательную жизнь, можно сказать. В юношестве и в начале взрослой жизни я постоянно дрался.
Я не боксировал 2,5-3 года. Может, еще за деньги я выйду побоксирую. Но последние полгода я уверен, что даже за деньги не выйду боксировать. У меня всего достаточно, хорошие друзья, семья, окружение. Мне есть чем заняться, я не бедный человек.
Меня все устраивает, я вернулся в свою страну и в свой город для того, чтобы делиться своим опытом с подрастающим поколением, с молодежью, с детьми, которые начинают свой путь – как и я 25 лет назад.
Я получил хороший опыт в США, мне есть что рассказать, чем поделиться. Для этого я вернулся домой».
В последний раз Хитров боксировал 23 ноября 2019 года.
Напомним, Хитров уверен, что лучший боксер современности Сауль Альварес употребляет запрещенные препараты.
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