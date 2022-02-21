Известный украинский боксер открыл собственный боксерский зал

Сергей Радченко ранее в интервью XSPORT.ua анонсировал открытие спортзала для детей и профессиональных спортсменов

Известный украинский боксер первого тяжелого веса Сергей Радченко в родном Кременчуге открыл зал бокса для детей и профессиональных спортсменов.



Одним из тех, кто посетил зал и пожелал Радченко воспитать известных боксеров стал глава WBC Ukraine Николай Ковальчук.

«Надеюсь, в этом зале будет воспитан не один чемпион и на арене будет проведено большое количество крутых захватывающих боксерских шоу всеукраинского и международного уровней!»

По словам Радченко, кроме тренировочного процесса, в зале могут проходить различные турниры по любительскому и профессиональному боксу.

Напомним, ранее Радченко заявил в интервью XSPORT.ua, что открытие спортивного зала – это его мечта и скорее социальный проект.