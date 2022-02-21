Радченко о Выхристе: «Если соперник чуть выше, и по скорости не кочкообразные и достает до Вити, то начинаются проблемы»
Известный украинский боксер открыл собственный боксерский зал
Сергей Радченко ранее в интервью XSPORT.ua анонсировал открытие спортзала для детей и профессиональных спортсменов
15:43
Известный украинский боксер первого тяжелого веса Сергей Радченко в родном Кременчуге открыл зал бокса для детей и профессиональных спортсменов.
Одним из тех, кто посетил зал и пожелал Радченко воспитать известных боксеров стал глава WBC Ukraine Николай Ковальчук.
«Надеюсь, в этом зале будет воспитан не один чемпион и на арене будет проведено большое количество крутых захватывающих боксерских шоу всеукраинского и международного уровней!»
По словам Радченко, кроме тренировочного процесса, в зале могут проходить различные турниры по любительскому и профессиональному боксу.
Напомним, ранее Радченко заявил в интервью XSPORT.ua, что открытие спортивного зала – это его мечта и скорее социальный проект.
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