К Джошуа вернулся тренер

Роб Маккракен совмещает работу с чемпионом и британскими любителями



Фото: Networth Bro

, тренер чемпиона мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе(24-1, 22 КО), вернулся в тренировочный лагерь «Эй-Джея».Последние несколько месяцев Маккаркен не работал с Джошуа, потому что готовил любительскую сборную Великобритании к Олимпийским играм-2020

Бой Усик – Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне. Билеты на поединок были распроданы за сутки, а промоутер британца даже жалеет, что бой нельзя провести сразу на нескольких аренах, такой большой ажиотаж вызывает это противостояние.



Напомним, Усик тренируется под руководством специалиста, работая с которым он добыл главные победы в карьере – золото Олимпийских игр, а также звание абсолютного чемпиона мира.