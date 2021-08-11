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К Джошуа вернулся тренер

Роб Маккракен совмещает работу с чемпионом и британскими любителями
Бокс Профессиональный бокс
11 августа 22:52
К Джошуа вернулся тренер
Фото: Networth Bro
Роб Маккракен, тренер чемпиона мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО), вернулся в тренировочный лагерь «Эй-Джея».

Последние несколько месяцев Маккаркен не работал с Джошуа, потому что готовил любительскую сборную Великобритании к Олимпийским играм-2020.

Бой Усик – Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне. Билеты на поединок были распроданы за сутки, а промоутер британца даже жалеет, что бой нельзя провести сразу на нескольких аренах, такой большой ажиотаж вызывает это противостояние.

Напомним, Усик тренируется под руководством специалиста, работая с которым он добыл главные победы в карьере – золото Олимпийских игр, а также звание абсолютного чемпиона мира.






















































































Сергей Остапенко
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Энтони Джошуа

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