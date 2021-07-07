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К2 Promotions анонсировала вечер бокса с участием Митрофанова, братьев Байсангуровых и Чеботаря
Компания представила промо-ролик к возвращению в ринг украинских боксеров
13:02
фото - К2
Промоутерская компания K2 Promotions Ukraine анонсировала вечер бокса, который пройдет 17 июля в столичном Equides Club.
В шоу примут участие Дмитий Митрофанов (10-0-1, 5 КО), Василий Чеботар (8-0, 3 КО), а также Хасан (20-1, 10 КО) и Хусейны Байсангуровы (18-1, 16 КО).
Недавно стал известен соперник Митрофанова в главном бою вечера, который пока не проиграл ни одного боя.
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