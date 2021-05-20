Синепупов: «В бою за звание чемпиона Украины ставку нужно делать на Бабича»
Как Бабич нокаутировал Швайко. Видео боя
Соперник Александра создал проблемы лишь в первом раунде
20 мая 09:02
Дуэль взглядов Бабича и Швайко / фото - пресс-служба Champion Boxing Promotion
В Киеве прошло боксерское шоу организации Champion Boxing Promotion, в главном событии которого Александр Бабич (6-0, 6 КО) выиграл титул чемпиона Украины, победив Ивана Швайко (3-2, 2 КО). Представляем видео этого короткого, но интересного поединка.
Напомним, до поединка именно Бабич считался фаворитом и его победа нокаутом была ожидаемой.
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