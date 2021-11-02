Бой украинца Тесленко перенесен на шоу Ломаченко – Комми
Как экс-чемпион готовится к сражению с Ломаченко
Комми и «Хай-Тека» 11 декабря возглавят вечер бокса в Нью-Йорке
2 ноября 16:01
Ричард Комми / Фото: Twitter Комми
Легковес Ричард Комми
(30-3, 27 KO) продолжает подготовку к предстоящему поединку с экс-лидером дивизиона Василием Ломаченко (15-2, 11 KO).
Ганец много внимания уделяет к тренировке ног и выносливости:
Ломаченко заверил, что недооценки в предстоящем бою точно не будет.
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