Как готовится к следующему бою соперник Ломаченко

Комми должен 11 декабря провести поединок с «Хай-Теком»

Ричард Комми / Фото: boxingscene.com

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) в середине декабря должен вернуться в ринг. Поединок украинца с экс-чемпионом IBF в легком весе Ричардом Комми (30-0, 27 KO) запланирован на 11 декабря, хотя официального подтверждения этой информации пока нет.



Ганец в своем Instagram поделился видео со своей тренировки, где он работает с пневмогрушей:

Фокусируйся на том, что любишь. А после преувеличивай это.

Напомним, что в августе Комми сместил «Хай-Тека» в рейтинге IBF.