«Как фанат бокса жду боя Усик – Фьюри». Но Фроч не верит в Александра – Тайсон для него слишком большой и умный

Экс-чемпион мира поделился мнением о возможном поединке за звание абсолютного чемпиона

Александр Усик / Фото: Facebook Усика Экс-чемпион мира Карл Фроч в колонке на Sky Sports поделился мнением о возможном поединке за «абсолюта» в супертяжелом весе между Александром Усиком (19-0, 13 KO) и Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO):

С кем дальше драться Фьюри? Я бы хотел увидеть Тайсон против Джошуа. И хотелось бы увидеть бой против Александра Усика. Больше для него ничего не осталось. Люди хотят взглянуть на бой Александра с Тайсоном. Как фанат бокса, я бы хотел мегафайта Усика и Фьюри. Я не думаю, что украинцу под силу победить в этом бою – «Цыганский король» слишком большой и умный для него. Усик фантастический, невероятно мастеровитый и технически опытный, но размер играет роль. Промоутер Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) заявил, что этому бою быть только в случае побед Усика и Фьюри в предстоящий поединках.

Олег Шумейко-младший