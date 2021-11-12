Гвоздик рассказал, кто сможет остановить Альвареса
«Как и все, я склонялся к победе Джошуа». Гвоздик признался, что не ожидал виктории Усика
Полутяж не понимает, почему его слова вызвали негодование болельщиков
10:51
Гвоздик, Ломаченко и Усик / Фото: Instagram
Экс-чемпион WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик выразил недопонимание, почему его слова о вероятной победе Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) накануне боя с Александром Усиком (19-0, 13 KO) подверглись критике болельщиков:
У нас почему-то, когда ты говоришь, что болеешь за Саню, но будет сложно победить, поскольку Джошуа – фаворит, начинается зрада. А в чем зрада? В том, что я называю вещи своими именами? Окей, я не отказываюсь от этого. Верил ли я в победу Саши? Да, верил. Но я понимал, что это будет сложно. Склонялся ли я к победе Джошуа? Да, как и весь мир, на самом деле. Только половина об этом говорила, а половина занималась лицемерием.
Напомним, что рассматривается три места для организации реванша Джошуа и Усика.
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