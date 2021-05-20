Как Коренев и Зубко побеждали на шоу Champion Boxing Promotion

ЧМ-2021. Германия – Италия. Видео трансляция
16:15
В Киеве прошел турнир Champion Boxing Promotion, в рамках которого очередные победы одержали проспекты Денис Коренев и Дмитрий Зубко. Представляем видео побед украинцев.
Денис Коренев (7-0, 3 КО) выиграл техническим нокаутом во втором раунде у Искандера Джан Варлика (3-2, 2 КО)
Дмитримй Зубко (4-0, 3 КО) выиграл решением большинства судей у Тайфуна Тирьяки
(1-1, 1 КО)
Напомним, в главном событии турнира Александр Бабич нокаутировал Ивана Швайко.
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