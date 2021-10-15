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Как лучший боксер современности готовится стать первым абсолютным чемпионом суперсреднего веса

В начале ноября Альварес проведет объединительный поединок с Плантом
Бокс Профессиональный бокс
12:00
Как лучший боксер современности готовится стать первым абсолютным чемпионом суперсреднего веса
Альварес и Плант / Фото: Twitter Канело

Лидер рейтинга pound-for-pound Сауль Альварес (56-1-2, 38 KO) интенсивно готовится к предстоящему объединительному поединку с обладателем пояса IBF Калебом Плантом (21-0, 12 KO):

Отметим, что Канело может стать первым абсолютным чемпионом в суперсреднем весе.

Мексиканец заявил, что он находится на вершине и готов к новым свершениям.

Олег Шумейко-младший
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Сауль Альварес Калеб Плант

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