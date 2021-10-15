Альварес: «Я сейчас на вершине и приложу все усилия, чтобы победить Планта»
Как лучший боксер современности готовится стать первым абсолютным чемпионом суперсреднего веса
В начале ноября Альварес проведет объединительный поединок с Плантом
12:00
Альварес и Плант / Фото: Twitter Канело
Лидер рейтинга pound-for-pound Сауль Альварес (56-1-2, 38 KO) интенсивно готовится к предстоящему объединительному поединку с обладателем пояса IBF Калебом Плантом (21-0, 12 KO):
Отметим, что Канело может стать первым абсолютным чемпионом в суперсреднем весе.
Мексиканец заявил, что он находится на вершине и готов к новым свершениям.