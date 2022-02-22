Малиновский: «Штонда – искуссный, техничный боец, он привезет титул в Украину»
Как начинался путь украинца к поединку за титул – Штонда в дебюте мощно ввалил сопернику по корпусу, усадив того на колени
Трансляцию боя Богдана за пояс IBF по молодежи смотрите на XSPORT
14:59
Фото: B1
26 февраля полусредневес Богдан Штонда (7-0, 3 KO) проведет поединок за звание чемпиона мира по версии IBF по молодежи. Соперником украинца станет француз Милан Прат (13-0, 10 KO).
Предлагаем вам вспомнить, с чего начинался путь Штонды в профи. В своем дебютном поединке Богдан сразился с соотечественником Игорем Катрухой (0-5). Штонда действовал первым номером, уверенно вскрывая редуты Катрухи. И поединок не продлился всю дистанцию – Богдан с левой мощно пробил по корпусу соперника, усадив того на канвас. Секундант Игоря выбросил полотенце и Штонда получил первую досрочную победу в свой актив.
Трансляция поединка Богдан Штонда – Милан Прат (13-0, 10 KO) пройдет на телеканале XSPORT. Начало – 20:30.
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