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Как начинался путь украинца к поединку за титул – Штонда в дебюте мощно ввалил сопернику по корпусу, усадив того на колени

Трансляцию боя Богдана за пояс IBF по молодежи смотрите на XSPORT
Бокс Профессиональный бокс
14:59
Как начинался путь украинца к поединку за титул – Штонда в дебюте мощно ввалил сопернику по корпусу, усадив того на колени
Фото: B1

26 февраля полусредневес Богдан Штонда (7-0, 3 KO) проведет поединок за звание чемпиона мира по версии IBF по молодежи. Соперником украинца станет француз Милан Прат (13-0, 10 KO).

Предлагаем вам вспомнить, с чего начинался путь Штонды в профи. В своем дебютном поединке Богдан сразился с соотечественником Игорем Катрухой (0-5). Штонда действовал первым номером, уверенно вскрывая редуты Катрухи. И поединок не продлился всю дистанцию – Богдан с левой мощно пробил по корпусу соперника, усадив того на канвас. Секундант Игоря выбросил полотенце и Штонда получил первую досрочную победу в свой актив.

Трансляция поединка Богдан Штонда – Милан Прат (13-0, 10 KO) пройдет на телеканале XSPORT. Начало – 20:30.

Олег Шумейко-младший
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